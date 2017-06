Gmail stopt met scannen van e-mails voor persoonlijke reclame

Dat schrijft Google in een blogpost. Volgens de zoekgigant wordt het beleid daarmee in lijn getrokken met andere diensten uit G Suite, de verzameling kantoorsoftware van Google in de cloud.

Advertenties verdwijnen helemaal niet uit de gratis versie van Gmail, maar ze zullen voortaan alleen weergegeven worden op basis van de voorkeuren van gebruikers. E-mails worden niet langer gescand om reclame daarop aan te passen. Wat daar precies de reden van is, heeft Google niet bekendgemaakt.

De verandering gaat 'later dit jaar' in. In de bedrijfsversie van Gmail worden mails al sinds 2014 niet meer gescand. Overigens schrijft Google dat het scanproces volledig geautomatiseerd gebeurt en dat er niemand meeleest.