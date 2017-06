Rusland dreigt chatdienst Telegram te blokkeren

Dat schrijft de Russische persdienst TASS.

De mediawaakhond eist dat Telegram informatie over het bedrijf deelt. Als de chatdienst daaraan geen gehoor geeft, zal Roskomnadzor Telegram in Rusland blokkeren totdat de informatie wel is afgeleverd.

Tot dusver zegt de waakhond nog geen reactie te hebben ontvangen van de organisatie achter Telegram. Als de chatdienst informatie levert, betekent dat dat Telegram klaar is om onder de Russische wetgeving te opereren, aldus Roskomnadzor. Wordt Telegram opgenomen in het register van de waakhond, dan is de chatdienst verplicht om chatbestanden op te slaan en te delen met de overheid als daarom gevraagd wordt.

Achterdeurtje

Eerder deze week bleek al dat Rusland overweegt om WhatsApp en Telegram zo'n 'achterdeurtje' in de beveiliging te laten zetten. Bberichten kunnen dan altijd ontsleuteld worden door de inlichtingendiensten. Volgens het wetsvoorstel, dat bij de Russische Doema ligt, kunnen berichtendiensten een boete van 1 miljoen roebel (bijna 14 duizend euro) ontvangen als ze niet aan de nieuwe eis voldoen.