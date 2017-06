Westerse techbedrijven geven Rusland inzage in broncode

Dat meldt Reuters vrijdag na een eigen onderzoek. In steeds meer gevallen doet Rusland inzageverzoeken, stelt het persbureau.

Bedrijven zouden daar ook steeds vaker mee instemmen om hun toegang tot de lucratieve Russische markt te behouden. Experts binnen de Amerikaanse overheid vrezen echter dat Rusland de verzamelde informatie gebruikt om zelf lekken in populaire software te vinden en die vervolgens te misbruiken.

De Amerikaanse beveiligingsfirma Symantec zegt daarom gestopt te zijn met het verlenen van inzage in vertrouwelijke code. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat het inspectielab dat hier verantwoordelijk voor was niet onafhankelijk genoeg was van de Russische overheid.

Wantrouwen

Volgens Reuters laat de Russische overheid broncode inspecteren door verschillende bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Zij gebruiken 'clean rooms', waarin het onmogelijk moet zijn om code te kopiëren of downloaden, zodat er geen bedrijfsgeheimen kunnen worden gestolen.

Maar Amerikaanse overheidsofficials zeggen dit systeem te wantrouwen. Eén van de inspectiebedrijven, het in Moskou gebaseerde Echelon, heeft bijvoorbeeld ook zakenrelaties met het Russische leger.

Behalve Rusland vraagt ook China buitenlandse bedrijven steeds vaker om inzage in broncode. De Verenigde Staten doen dit allen bij bedrijven die software leveren voor gevoelige overheidsafdelingen, zoals het leger. Het Russische agentschap dat verantwoordelijk is voor de controles zegt te handelen in lijn met internationale standaarden.