Twitter sluit zich aan bij demonstratie voor netneutraliteit

Dat hebben de bedrijven donderdag aangekondigd, schrijft The Hill. Op 12 juli willen onder meer Netflix, Amazon en Mozilla gaan protesteren tegen de geplande wijzigingen voor netneutraliteit van de FCC.

Netneutraliteit zorgt ervoor dat al het internetverkeer gelijk moet worden behandeld. Providers mogen de toegang tot legale content, apps en diensten niet blokkeren en geen partijen voortrekken in ruil voor geld. De FCC stemde in mei voor het versoepelen van de regels, waardoor dit wel toegestaan wordt.

"Het protest krijgt zoveel aandacht omdat niemand wil dat de providers extra geld gaan vragen of de macht hebben om te beslissen wat je wel en niet mag zien op het internet", zegt Evan Greer, de campagneleider van Fight for the Future die het protest organiseert. "Het doel van deze dag is dat het Congress en de FCC gaan luisteren naar het publiek."

Protest

Op de dag van het protest, 12 juli, tonen diverse websites een notificatie op hun voorpagina. Het idee is dat ze de wereld tonen hoe het internet er uit ziet zonder netneutraliteit. De notificaties bevatten een verklaring, evenals het bekende draaiende wieltje dat aangeeft dat een pagina aan het laden is. Ook kan er een blokkade-icoon staan of een bericht dat er betaald moet worden.

Gebruikers kunnen de notificatie wegklikken. Daarna verschijnt deze niet nog een keer.