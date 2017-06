'Uber laat advocatenbureau omgang met verkrachtingszaak India onderzoeken'

Eric Alexander, het hoofd van de Aziatische tak van Uber, zou het medisch dossier van de vrouw hebben opgevraagd om te onderzoeken of ze de waarheid vertelde. Het dossier zou hij met "tal van topmensen" binnen Uber hebben gedeeld. Om die reden werd hij begin juni ontslagen.

Het advocatenbureau werd ingehuurd nadat werknemers tegenstrijdige verklaringen gaven over hoe Uber het medische dossier in handen heeft gekregen, meldt Reuters op basis van ingewijden.

Advocatenbureau O’Melveny & Myers richt zich in het onderzoek deels op de beschuldigingen van een aantal voormalige en huidige werknemers dat er steekpenningen bij gemoeid waren. Alexander ontkent dit. Ook wordt onderzocht of voormalig directeur Travis Kalanick wist hoe Uber de gegevens in handen heeft gekregen.

Ontslag

Leden van het bestuur van Uber kregen in de afgelopen dagen te horen dat er een onderzoek kwam. Dat was vlak voordat Kalanick onder druk werd gezet om op te stappen, stelt een van de bronnen. Het zou waarschijnlijk een reden zijn dat het bestuur zich tegen hem keerde. Kalanick is dinsdag opgestapt.

Zowel Kalanick als Uber weigerden te reageren.

Het slachtoffer in de zaak klaagde Uber vorige week aan. Ze beschuldigt de taxidienst ervan dat het haar medisch dossier onrechtmatig bemachtigde en deelde.