'Werknemers Uber vragen om terugkeer Kalanick in petitie'

Dat blijkt uit een e-mail die Recode in handen heeft. Kalanick is woensdag opgestapt, omdat zijn positie onhoudbaar was geworden door de vele schandalen binnen het bedrijf. Vijf grote aandeelhouders zouden hem onder druk hebben gezet om te vertrekken.

"Niemand is perfect, maar ik geloof oprecht dat hij kan groeien naar de leider die Uber nu nodig heeft en dat hij onmisbaar is in het toekomstige succes van het bedrijf", aldus de e-mail. "Ik wil dat het bestuur van Uber-werknemers hoort dat het de verkeerde beslissing maakt door Travis onder druk te zetten om te vertrekken, en dat hij terug moet komen."

In de e-mail worden mensen doorgestuurd naar wat lijkt op een interne website van Uber. Daarop worden werknemers gevraagd om hun steun aan Kalanick te betuigen. Het formulier zou anoniem zijn.