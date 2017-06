'Hackers pasten gegevens kiezers aan bij Amerikaanse verkiezingen'

Dat zeggen voormalige en huidige autoriteiten tegenover het Amerikaanse magazine TIME. De onderzoekers ontdekten dat er zeker eenmaal data over kiezers is aangepast in een database van een Amerikaanse provincie. De wijzigingen werden gevonden en aangepast, aldus twee ingewijden. Of de hackers Russisch waren, weten de onderzoekers niet.

Eerder werd al bekend dat Russische hackers in de staat Illinois data hadden gestolen. Het zou gaan om 90.000 gegevens. Bovendien zouden ze 21 andere staten getroffen hebben. Op dit moment wordt onderzocht of die gestolen informatie bij het campagneteam van president Trump terecht is gekomen, zeggen twee ingewijden.

Rusland heeft meerdere keren gezegd niet verantwoordelijk te zijn voor cyberaanvallen tijdens de presidentsverkiezingen.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen zijn bang dat Rusland de opgedane kennis kan inzetten bij de volgende verkiezingen. James Comey, de voormalige FBI-directeur, waarschuwde hier eerder deze maand nog voor. "Ze zullen terugkomen", zei hij over de Russische hackers tijdens een hoorzitting van een Senaatscomité.