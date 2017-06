Aantal meldingen van oplichting door 'Microsoft-bellers' flink gestegen

Vanuit het buitenland belt een Engelssprekende 'Microsoft-medewerker' die zogenaamd computerproblemen wil verhelpen.

Dat is het begin van een oplichtingspoging die al veel mensen geld heeft gekost. In totaal zijn slachtoffers honderdduizenden euro’s kwijt. Eén persoon ging voor meer dan 70.000 euro het schip in, aldus de politie.

Een veel voorkomende methode is om slachtoffers software te laten installeren. Daarmee neemt de oplichter de computer over om de problemen zogenaamd te verhelpen. Voor de werkzaamheden vragen de oplichters veel geld, bijvoorbeeld in de vorm van iTunes-tegoedkaarten. De politie adviseert mensen die gebeld worden door een ''Microsoft-medewerker’’ direct op te hangen.

De 'Microsoft-bellers' zijn al sinds 2009 actief. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de NOS dat vooral 50-plussers slachtoffer zijn. Het is niet duidelijk of dat te maken heeft met hun minder goede computervaardigheden, of met het feit dat zij nog vaker een vaste telefoonlijn hebben die de oplichters kunnen bellen.