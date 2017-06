Uber-directeur Travis Kalanick stapt op

Zijn positie was onhoudbaar geworden door de vele schandalen die het bedrijf in het afgelopen jaar hebben overspoeld.

Twee anonieme bronnen zeggen tegen de New York Times dat verschillende investeerders in Uber het ontslag van Kalanick hadden geëist. Zij leverden een brief af in Chicago, waar Kalanick verbleef.

In de brief, die de krant inzag, staat dat de investeerders nieuw leiderschap eisen. Uiteindelijk besloot Kalanick zich bij de eis neer te leggen, al blijft hij wel actief in de raad van bestuur van Uber.

Die raad noemt de stap van Kalanick "een teken van zijn toewijding en liefde voor Uber". Door het vertrek van de topman ontstaat er "ruimte om dit nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van Uber volledig te omarmen", aldus het bestuur in een verklaring.

Moeilijk moment

In een verklaring zegt Kalanick: "Ik hou meer van Uber dan van al het andere in de wereld, en op dit moeilijke moment in mijn persoonlijke leven heb ik het verzoek van de investeerders geaccepteerd om opzij te stappen, zodat Uber terug kan gaan naar bouwen in plaats van afgeleid zijn door een volgend gevecht."

De moeder van Kalanick kwam onlangs om in een bootongeluk, waarbij zijn vader zwaargewond raakte.

Daarnaast had Uber onder meer te maken met aantijgingen van seksuele intimidatie, diefstal van bedrijfsgeheimen en misleiding van toezichthouders. Nadat een kritisch onderzoek naar de bedrijfscultuur van Uber verscheen, was Kalanick al met verlof gegaan.

Het is niet bekend wie Kalanick zal opvolgen als CEO. Zijn positie wordt tijdelijk ingevuld door een team van veertien medewerkers die Kalanick eerder als directe baas hadden.

Bedrijfscultuur

Uber was sinds zijn oprichting een controversieel bedrijf, dat niet altijd naar de letter van de wet handelde. In Nederland bood het bedrijf bijvoorbeeld zijn dienst UberPop aan, waarmee particulieren taxiritten konden aanbieden.

Ook toen een rechter deze dienst verbood, ging Uber enige tijd door met het aanbieden daarvan. Na verschillende boetes besloot het bedrijf hier toch mee te stoppen.

De grootste problemen voor Uber begonnen echter pas toen voormalig medewerker Susan Fowler in een blogpost een cultuur van seksuele intimidatie en seksisme omschreef. Haar bericht kreeg veel aandacht en leidde tot een intern onderzoek bij Uber.

Uit dat onderzoek kwamen onlangs 47 aanbevelingen, waaronder verlof voor Kalanick, minder alcohol op de werkvloer en een verbod op seksuele relaties tussen werknemers. Uber heeft gezegd alle aanbeveligingen over te nemen.

Rechtszaak

In april werd Uber aangeklaagd door Waymo, een zusterbedrijf van Google, omdat de zelfrijdende auto's van Uber gebruik zouden maken van gestolen technologie. De zaak loopt nog, maar de medewerker die de technologie van Google naar Uber zou hebben meegenomen - via een startup die door Uber werd overgenomen - is inmiddels ontslagen.

Begin maart publiceerde de New York Times een onderzoek waaruit bleek dat Uber lange tijd een geheime versie van zijn app inzette om toezichthouders te misleiden. Gebruikers die werden geïdentificeerd als inspecteurs konden geen ritten boeken. Na publicatie van het artikel stopte Uber met het inzetten van deze functie, die Greyball werd genoemd.

Investeringen

Onder Kalanick werd Uber de meest waardevolle startup ter wereld, met in totaal ongeveer 13 miljard dollar aan investeringen en een waardering van bijna 70 miljard dollar.

Het bedrijf draait nog wel forse verliezen. In het eerste kwartaal van dit jaar draaide Uber een verlies van 708 miljoen dollar, al werd wel een recordomzet van 3,4 miljard dollar behaald.

Uber bezit nog 7 miljard dollar in contanten, dus ook met stevige verliezen zal de taxi-app voorlopig niet verdwijnen.