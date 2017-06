Uber-passagiers kunnen binnenkort fooi geven

Het taxibedrijf test de fooi-functie in eerste instantie in de Amerikaanse steden Seattle, Minneapolis en Houston, meldt het bedrijf. Eind juli kunnen alle Amerikaanse Uber-chauffeurs fooi ontvangen via de app.

Uber vertelt niet of en wanneer de functie buiten de VS beschikbaar komt. Het geven van fooi was tot nu toe nog niet mogelijk in de app van Uber.

Passagiers zien bij het bestellen van een rit wat de kosten grofweg zijn, na aankomst wordt dat bedrag automatisch afgeschreven. Concurrerende taxidiensten boden al de functie chauffeurs achteraf met een fooi te belonen. Het ontbreken van een fooi-functie was lange tijd het grootste pijnpunt van Uber-chauffeurs, die niet bij het bedrijf in dienst zijn maar als zzp'er werken.

Ook komt Uber chauffeurs tegemoet door passagiers maar twee in plaats van vijf minuten de tijd geven om een bestelde rit te annuleren. Wie straks na meer dan twee minuten een bestelde rit annuleert, moet annuleringskosten betalen. Daarnaast krijgen chauffeurs betaald per twee minuten dat zij op hun passagiers wachten.

Verandering

De wijzigingen zijn de eerste stappen in een plan dat de omstandigheden van Uber-chauffeurs de komende 180 dagen moet verbeteren. Daarmee zegt het taxibedrijf in te gaan op klachten en suggesties van chauffeurs.

Uber voerde vorige week enkele wijzigingen door, als gevolg van een groot onderzoek naar de interne bedrijfscultuur. CEO Travis Kalanick is met tijdelijk verlof, en verschillende hooggeplaatste medewerkers zijn ontslagen.

Het marktaandeel van Uber zou volgens een marktonderzoeker de afgelopen maanden zijn gekrompen.