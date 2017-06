Zedendelinquent heeft recht op sociale media volgens Amerikaanse rechter

Het Hooggerechtshof in Washington heeft maandag bepaald dat sociale media een té belangrijke rol in het moderne leven spelen om mensen daarvan uit te sluiten.

Alle acht de rechters erkenden het bezwaar tegen de wet van Lester Packingham, die in North Carolina in het verleden was veroordeeld wegens verkrachting.

Hij voerde met succes aan dat de wet in zijn staat in strijd is met de eerste bepaling van de Amerikaanse grondwet: vrijheid van meningsuiting.

North Carolina voerde de bepaling in omdat de staat bang is dat zedendelinquenten de sociale media bijvoorbeeld gebruiken om in contact met minderjarigen te komen. De staat wilde zijn burgers tegen dat risico beschermen.