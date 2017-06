EU wil sancties tegen hackers na cyberaanvallen

Dat staat in een verklaring van de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit de buitenlandministers van de 28 lidstaten. Staten mogen niet doelbewust toestaan dat hun grondgebied wordt gebruikt voor illegale ICT-operaties, schrijft de Raad.

Hoe hard de strafmaatregelen zijn, hangt af van de "reikwijdte, omvang, duur, intensiteit, complexiteit, verfijning en impact van de cyberactiviteit." Het kan dan gaan om reisverboden en het bevriezen van banktegoeden.

Afschrikwekkend

De sancties moeten hackers en landen die onrechtmatige cyberoperaties toestaan in ieder geval afschrikken. De noodzaak zulke maatregelen is onder meer toegenomen na vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen en berichten over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen in Europa.

Zowel tijdens de recente Franse als Britse verkiezingen was er sprake van hacks. In september volgen de verkiezingen in Duitsland, waardoor zorgen over buitenlandse inmenging bij verkiezingen in Europa een zorg blijft.

Daarnaast wordt de recente ransomware-aanval WannaCry genoemd. Bij die aanval met nog onbekende dader kwamen onder meer Britse ziekenhuizen plat te liggen. In Nederland waren de gevolgen van die aanval relatief beperkt.

​