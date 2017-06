'Uber verliest marktaandeel in VS na schandalen'

Uit gegevens van marktonderzoeker Second Measure blijkt dat het marktaandeel van Uber is gedaald naar 77 procent, waar dat aan het begin van het jaar nog 84 procent was. Dat meldt de Financial Times zondag.

Uber blijft zijn concurrenten nog altijd ruim voor, maar het eveneens in San Francisco gevestigde Lyft loopt wel in op Uber. De kleinere startup zou inmiddels een marktaandeel van rond de 20 procent hebben in de VS, en in thuisstad San Francisco zelfs de 40 procent hebben aangetikt.

Second Measure baseert zich op geanonimiseerde creditcardafschrijvingen om de marktaandelen in te schatten.

#DeleteUber

Met name rond de #DeleteUber-campagne op sociale media, aan het begin van dit jaar, is een flinke daling te zien in het marktaandeel van Uber. Die campagne werd gestart nadat Uber-topman Travis Kalanick werd aangesteld als adviseur van president Donald Trump. Hij legde die functie snel neer nadat hij onder vuur kwam te liggen.

Ook in de maanden na deze campagne, toen Uber onder meer te maken kreeg met negatieve berichtgeving over seksuele intimidatie en diefstal van bedrijfsgeheimen.

Desalniettemin blijft het bedrijf marktleider, met een omzet van 3,4 miljard dollar in het eerste kwartaal. Lyft draaide in heel 2016 een omzet van ruim 700 miljoen dollar.

Beide bedrijven draaien flinke verliezen in een poging om snel te groeien en zo veel mogelijk klanten aan zich te binden. Durfkapitalisten hebben in totaal 13 miljard dollar in Uber gestoken, en Lyft haalde in april nog 600 miljoen dollar binnen.