'Investeerders steken 150 miljoen dollar in Reddit'

Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden. Een woordvoerder van Reddit wil alleen zeggen dat de investeringsronde nog niet formeel is afgerond.

Reddit werd in 2005 opgericht als manier om links, afbeeldingen en video's te delen. Twaalf jaar later is die missie niet veranderd, en ziet de site er grotendeels hetzelfde uit.

Hoewel Reddit een van de populairste websites ter wereld is, hebben verschillende eigenaren moeite gehad om er geld aan te verdienen. Reddit was jarenlang eigendom van tijdschriftenuitgever Conde Nast, maar die splitste de site later weer af.

In 2014 staken verschillende investeerders, waaronder de rapper Snoop Dogg, nog 50 miljoen dollar in Reddit. Het is niet bekend wie achter de nieuwe investeringsronde zit.