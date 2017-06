Uber stuurt e-mail met excuses naar klanten in New York

Dat schrijft Business Insider. Volgens een ingewijde werd de e-mail verstuurd aan Uber-klanten die de laatste tijd geen ritjes hebben besteld.

Uber zegt in de e-mail dat het zijn klanten niet genoeg prioriteit heeft gegeven. Ook beschrijft het bedrijf een aantal van de "radicale" veranderingen die ze gaan maken. "Uiteindelijk is de maatstaaf van ons succes de tevredenheid van onze klanten, chauffeurs en werknemers. We realiseren ons dat we tekort zijn geschoten", aldus de taxidienst.

Ook beschrijft Uber een aantal veranderingen die het gaat doorvoeren nu de 47 aanbevelingen uit het Holder Rapport naar aanleiding van een onderzoek naar de bedrijfscultuur zijn aangenomen. "We willen verantwoordelijker worden", zegt Uber onder meer. "We stellen een committee samen voor ethiek en cultuur om alle acties van ons bedrijf en onze leiders te overzien."

Daarnaast is er een helpdesk ingericht voor werknemers waar onprofessioneel gedrag gemeld kan worden. Die helpdesk is altijd geopend.”We herzien onze culturele waarden en gaan samenwerking belonen”, gaat het taxibedrijf verder. Ook wil het bedrijf diverser worden, doelen waar het een Chief Diversity en een Inclusion Officer voor aan gaat nemen. Die moeten toezicht houden op het nieuwe beleid.

Beschuldigingen

Uber is in het afgelopen half jaar beschuldigd van onder meer seksuele intimidatie en discriminatie. Ook werd de taxidienst aangeklaagd door Google-zusterbedrijf Waymo voor het stelen van bedrijfsgeheimen rond autonome auto’s.

Afgelopen zondag zei Uber alle 47 aanbevelingen in het Holder Rapport aan te nemen. Een gevolg daarvan is dat directeur Travis Kalanick tijdelijk met verlof gaat en bij terugkomst een deel van zijn verantwoordelijkheden inlevert. Wanneer hij terugkeert, is niet bekend.