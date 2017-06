Russische staatshacker die hielp bij aanval Yahoo mogelijk uitgeleverd aan VS

Dat heeft de advocaat van de man vrijdag bekendgemaakt, schrijft Reuters.

Karim Baratov werd in maart dit jaar in Canada gearresteerd en door de Verenigde Staten aangeklaagd. De man zou de Russische inlichtingendienst FSB hebben geholpen bij het inbreken in e-mailaccounts bij de aanval op Yahoo. Er werden gegevens van 500 miljoen gebruikers buitgemaakt.

Baratov heeft het recht om het uitleveringsbevel van de VS aan te vechten, maar ziet daar mogelijk van af. Advocaat Amedeo DiCarlo zou hierover in gesprek zijn met de FBI en de Amerikaanse aanklagers in Washington. De uiteindelijke beslissing van Baratov en zijn advocaat wordt op 7 juli bekend gemaakt.

Naast Baratov zijn er nog drie andere mensen aangeklaagd. Twee van hen zijn volgens Amerika medewerkers van de FSB, de derde is Alexsey Belan. Belan is een Letse hacker en één van de meestgezochte cybercriminelen door de FBI.