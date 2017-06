'Eerste boete voor concurrentievervalsing Google is op handen'

Het onderzoek naar de Shopping-dienst loopt al jaren, en ruim twee jaar geleden werd de zoekgigant officieel beschuldigd van machtsmisbruik.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) gaat binnenkort de daadwerkelijke sanctie hiervoor aankondigen, stellen ingewijden vrijdag tegen de Financial Times.

Mogelijk komt de boete voor Google boven de miljard euro uit. Dat zou het record verbreken; Intel kreeg in 2009 de hoogste boete tot nog toe, van exact 1 miljard euro.

Vestager heeft tijdens haar periode als eurocommissaris al verschillende records verbroken: vorig jaar legde ze de hoogste kartelboete ooit op, van 3 miljard euro voor vijf truckmakers. En ze eiste dat Apple 13 miljard aan belastingen betaalt, omdat het bedrijf ongeoorloofde belastingafspraken maakte met Ierland. Dat was het hoogste bedrag ooit in een zaak over illegale staatssteun.

Android

Behalve de Shopping-zaak heeft Vestager nog twee onderzoeken naar Google lopen, over machtsmisbruik met het mobiele besturingssysteem Android en met de advertentietak van het bedrijf.

Hoewel Google ruim voldoende geld heeft om een eventuele miljardenboete te betalen, kan het onderzoek van de Europese Commissie ook grote gevolgen hebben voor de werkwijze van het bedrijf. Als Google zijn concurrenten bijvoorbeeld de ruimte moet geven om hun prijsvergelijkers in de zoekresultaten te laten zien, naast de eigen Google Shopping-dienst, dan kan het bedrijf daar inkomsten door verliezen.

Als Google inderdaad formeel wordt veroordeeld voor machtsmisbruik, dan krijgt de firma zelf de mogelijkheid om een voorstel te doen voor het beƫindigen van de overtredingen. Aangezien Google de beschuldigingen van de Commissie eerder in sterke bewoordingen heeft ontkend, lijkt het voor de hand te liggen dat het bedrijf in beroep zal gaan. Dan kan het nog jaren duren voordat er definitief uitsluitsel is in de zaak.

Google en de Europese Commissie hebben niet op het bericht van de Financial Times gereageerd.