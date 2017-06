Netflix sluit zich aan bij protest tegen wijzigingen netneutraliteit

Op Twitter zei het bedrijf donderdag voor netneutraliteit te blijven strijden. "Iedereen verdient een open internet." Bij het bericht stond een link naar de website voor de demonstratie. Inmiddels is het bedrijf daar ook toegevoegd aan de lijst met deelnemers. Ook bedrijven als Amazon, Kickstarter en Mozilla doen aan mee aan het protest.

Netneutraliteit houdt in dat providers de toegang tot legale content, apps en diensten niet mogen blokkeren. Daarnaast mag het internetverkeer niet in kwaliteit aangepast worden en mogen diensten, apps en websites geen voorrang krijgen in ruil voor geld.

De FCC stemde in mei echter voor het versoepelen van deze regels, waardoor dit wel toegestaan wordt.

Minder uitgesproken

Netflix heeft zich in de afgelopen jaren hard gemaakt voor het behoud van netneutraliteit. Het bedrijf is inmiddels een stuk minder uitgesproken. Eind mei zei directeur Reed Hastings dat het behoud van netneutraliteit "niet enorm belangrijk is voor ons, omdat we groot genoeg zijn om de deals te sluiten die we willen".

Netneutraliteit in het algemeen is volgens Hastings wel erg belangrijk. Kleine spelers kunnen er volgens hem onder lijden als het verdwijnt. Toch noemde hij het "op dit moment niet de belangrijkste strijd van Netflix".