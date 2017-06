Facebook onthult maatregelen om terroristische content te verwijderen

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie tussen kunstmatige intelligentie en moderatie door mensen, schrijft het bedrijf op zijn website. "Wij willen dat terroristen op Facebook geen enkele kans maken."

Zo wordt er onder meer gecontroleerd of een foto of video die door een gebruiker wordt geplaatst gelijk is aan content waarvan bekend is dat die terroristische inhoud bevat. Op die manier wil het platform voorkomen dat een video die eerder onderschept werd door een ander alsnog geplaatst wordt.

Ook is het bedrijf begonnen met een experiment waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om teksten waarin wordt opgeroepen tot terreur te begrijpen. Het doel is dat er signalen ontwikkeld worden die content met terroristische propaganda kunnen markeren.

Het sociale medium zoekt verder actief naar accounts die verbonden zijn of vergelijkbaar zijn met gebruikers die verwijderd werden vanwege terreur. Op die manier hoopt Facebook terroristencellen te verwijderen. Verder detecteert hun systeem nepaccounts van mensen die steeds dergelijke accounts blijven aanmaken.

Data delen

Facebook zegt in het bericht te willen dat data tussen alle apps van het bedrijf gedeeld kunnen worden. Op die manier wil het sociale medium op al hun platformen terroristische accounts aanpakken. "Sommige van onze apps verzamelen vanwege de service die ze bieden maar heel weinig gegevens. Hierdoor is het des te belangrijker dat we data tussen alle apps kunnen delen."

Ook menselijke expertise wordt bij het platform ingezet. Zo zouden er nu 150 werknemers zijn die zich uitsluitend of voornamelijk bezig houden met de bestrijding van terrorisme. "Het gaat dan bijvoorbeeld om wetenschappelijke terrorismebestrijdingsexperts, voormalige advocaten, voormalige wetshandhavers, analisten en technici."

Hard Questions

Het bericht van Facebook is de eerste in een serie van een initiatief genaamd "Hard Questions". Bij het initiatief stelt Facebook een aantal vragen over hoe platformen met diverse vraagstukken om moeten gaan, en worden gebruikers opgeroepen hun mening te geven. Op die manier wil het bedrijf inzicht geven in hoe ze werken met controversiële vraagstukken.