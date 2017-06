Vrouw die verkracht werd door chauffeur klaagt Uber aan

De vrouw besloot over te gaan tot de rechtszaak omdat Eric Alexander, het hoofd van de Aziatische tak van Uber, haar medisch dossier had opgevraagd en deelde met "tal van topmensen" binnen het bedrijf. Dat schrijft The New York Times.

De onbekende vrouw woont in de Amerikaanse staat Texas. Ze klaagt Uber en directeur Travis Kalanick aan, evenals de voormalige topmannen Emil Michael en Eric Alexander. In de aanklacht claimt ze dat de drie mannen geloofden dat de beschuldiging van verkrachting mogelijk een onderdeel was van een samenzwering van een concurrent.

Een woordvoerder van Uber zei donderdag: "Niemand zou een verschrikkelijke ervaring als deze hoeven meemaken en het spijt ons oprecht dat ze het in de laatste paar weken moest herbeleven." De advocaat van de vrouw, Douglas Wigdor, zegt echter dat het ontkennen van verkrachting "nog een variant van de giftige discriminatie op basis van geslacht die binnen Uber heerst" is.

Rapport

Uber ligt al enige tijd onder vuur door onder meer beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie bij het bedrijf. Ook is Uber aangeklaagd door Google-zusterbedrijf Waymo voor het stelen van bedrijfsgeheimen rond autonome auto’s.

Zondag werd duidelijk dat Uber een aantal wijzigingen in het bedrijf gaat doorvoeren, naar aanleiding van een onderzoek naar de cultuur van het taxibedrijf. In een rapport werden 47 aanbevelingen gedaan, die unaniem werden aangenomen.

Uber maakte dinsdag bekend dat Kalanick tijdelijk met verlof gaat om aan zichzelf en een nieuw managementteam te werken. Hoe lang hij weg blijft, is niet naar buiten gebracht. Als hij terugkeert, levert hij een deel van zijn verantwoordelijkheden in en wordt zijn macht ingeperkt door het aanstellen van een COO.

Alexander werd begin juni ontslagen nadat bekend werd dat hij het medisch dossier van de vrouw had opgevraagd en gedeeld. Hoe hij de gegevens in handen kreeg, is nog altijd niet duidelijk. Maandag werd bekend dat ook Michael is vertrokken, maar het is niet duidelijk of dat vrijwillig was of dat hij ontslagen is.