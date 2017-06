Spotify groeit met 40 miljoen gebruikers in jaar tijd

De muziekstreamingdienst maakte de mijlpaal donderdag bekend. In juni 2016 gaf de streamingdienst voor het laatst een update over zijn totale gebruikersaantal; toen was net de 100 miljoen gepasseerd.

Het Zweedse bedrijf heeft geen update gegeven over het aantal betalende gebruikers. Dat stond in maart op ruim 50 miljoen. Donderdag zegt Spotify dat zijn advertentie-inkomsten vorig jaar met ruim 50 procent zijn gestegen, maar geeft daar verder geen financiële details over.

Eerder deze maand maakte Apple bekend dat zijn eigen muziekdienst inmiddels 27 miljoen betalende gebruikers heeft. In tegenstelling tot Spotify heeft Apple Music geen variant die gratis is, met advertenties.

Bij Spotify staat de gratis versie onder druk van muziekmakers. Het wordt binnenkort mogelijk voor artiesten om hun nieuwste albums alleen aan betalende gebruikers beschikbaar te maken. Die verandering volgt op kritiek van onder meer Taylor Swift, die vond dat gratis muziekstreamingdiensten te weinig opleveren voor artiesten. Sinds kort is de muziek van Swift weer op Spotify te beluisteren.