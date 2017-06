'VS overweegt beperken Chinese investeringen in kunstmatige intelligentie'

Dat stelt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen en een nog niet gepubliceerd rapport van het Pentagon.

De Amerikaanse regering zou van plan zijn om meer bevoegdheden te geven aan een speciale commissie (CFIUS) die buitenlandse investeringen in Amerika in de gaten houdt. China kan nu vaak investeren in technologieën als kunstmatige intelligentie zonder dat deze commissie daar onderzoek naar hoeft te doen.

Jim Mattis, de minister van Defensie onder president Trump, zei dinsdag in de Senaat dat CFIUS moet worden "geüpdatet om te kunnen omgaan met de hedendaagse situatie". Volgens onderzoeksfirma CB Insights hebben Chinese investeerders sinds 2012 al 29 keer geld gestoken in Amerikaanse bedrijven die werken aan kunstmatige intelligentie.

Militair

In het verleden heeft CFIUS onder meer overnames in de chipsector tegengehouden. Door ook investeringen in kunstmatige intelligentie te blokkeren, wil de VS voorkomen dat China zulke technologie kan inzetten voor militaire doeleinden.

Het Pentagon werkt zelf aan technologie om slimme 'machine learning'-algoritmes in te zetten voor zijn droneprogramma. Computers zouden deels het werk kunnen overnemen van analisten die urenlang naar dronebeelden kijken om doelwitten op te sporen in landen als Irak en Afghanistan.

De investeringsblokkade van de Amerikaanse regering zou niet kunnen tegenhouden dat Chinese bedrijven binnen het eigen land werken aan de technologie, Onder meer Baidu, de 'Chinese Google', steekt veel geld in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie, onder meer voor de zoekmachine en zelfrijdende auto's.