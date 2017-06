Bestuurslid Uber afgetreden na seksistische opmerking

Dat meldt Bloomberg woensdag. Bonderman maakte de opmerking in reactie op mede-bestuurslid Arianna Huffington, aldus een ingewijde.

Zij sprak over cijfers die aantonen dat de aanwezigheid van een vrouw binnen de raad van bestuur de kans vergroot dat er nog een vrouw toetreedt tot de raad.

Hierop zou Bonderman gezegd hebben: "Wat het eigenlijk aantoont is dat het veel waarschijnlijker is dat er vooral meer gepraat zal worden". In een verklaring via e-mail verontschuldigt het bestuurslid zich voor de opmerking, die volgens hem op de tegenovergestelde manier overkwam als hoe hij het bedoeld had.

Uber-onderzoek

De top van Uber kwam dinsdag bijeen om medewerkers van het bedrijf op de hoogte te stellen van maatregelen die worden doorgevoerd om de werkcultuur te verbeteren. Deze maatregelen komen voort uit aanbevelingen als onderdeel van het onderzoek naar seksuele intimidatie. Voor dat onderzoek nam Uber een onafhankelijk advocatenkantoor in de arm.

Een van de aanbeveling is een tijdelijk verlof voor Uber-CEO Travis Kalanick om aan zichzelf te werken en een nieuw managementteam samen te stellen. Vooralsnog heeft Uber geen ad-interim directeur om de taken van Kalanick op te vangen. Veertien Uber-medewerkers die Kalanick als directe baas hadden, zullen het bedrijf gezamenlijk leiden.

In totaal heeft Uber 47 aanbevelingen gekregen na het onderzoek. Zo wordt Uber aangeraden zijn culturele waarden opnieuw op te stellen, een toezichtsraad op te zetten, alcoholgebruik op de werkvloer terug te dringen en seksuele relaties tussen medewerkers en leidinggevenden te verbieden.