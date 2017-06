'Russische hackers troffen 39 Amerikaanse staten voor verkiezingen'

Dat stellen anonieme bronnen die bekend zijn met een Amerikaans onderzoek naar de kwestie maandag tegen Bloomberg. Onder meer in de staat Illinois zouden hackers hebben gepoogd om kiezersgegevens te verwijderen of wijzigen.

De regering van president Obama zou zo bezorgd zijn geweest over de hacks dat het Kremlin in oktober rechtstreeks werd benaderd om hen te waarschuwen voor de consequenties van de hacks.

Rusland heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij hackpogingen in Amerika. Maar in verschillende gevallen zeggen onderzoekers overtuigend bewijs te hebben gevonden dat Russische hackers Amerikaanse doelwitten hebben getroffen, waaronder op de servers van het Democratisch Nationaal Comité. Zo lekten e-mails van een topadviseur van Hillary Clinton uit.

Terugkomen

De onderzoekers zeggen tegen Bloomberg dat het nog een mysterie is waarom Rusland niet de daadwerkelijke stembusgang heeft beïnvloed. Mogelijk is de Amerikaanse waarschuwing effectief geweest, of zijn de hackers niet diep genoeg doorgedrongen om het grote aantal verschillende stemsystemen te kraken.

Het kabinet van Obama zou hebben gevreesd dat de Russen van plan waren om op grote schaal kiezersregistraties te wissen of op andere wijze het vertrouwen in de verkiezingen te ondermijnen. Daar is uiteindelijk geen sprake van geweest, al lijkt Rusland dus wel achter het uitlekken van privéinformatie van politici te hebben gezeten.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen vrezen nog altijd dat Rusland de opgedane kennis kan inzetten bij de volgende verkiezingen. Ook James Comey, de FBI-directeur die onlangs door president Trump werd ontslagen, waarschuwde daar vorige week voor. "Ze zullen terugkomen", zei hij over de Russische hackers tijdens een hoorzitting van een Senaatscomité.