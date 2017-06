'4G in 2018 wereldwijd het dominante mobiele netwerk'

Dat voorspelt Ericsson in zijn Ericsson Mobility Report. De snelheid waarmee deze technologie is uitgerold en overgenomen is volgens het bedrijf ongekend. Binnen vijf jaar hadden 2,5 miljard mensen 4G, terwijl dit acht jaar duurde bij 3G. Naar verwachting zijn er in 2022 wereldwijd 5 miljard abonnementen met het netwerk afgesloten.

Op dit moment is 2G wereldwijd nog het dominante netwerk. Bij smartphones zijn vooral 3G en 4G goed vertegenwoordigd: aan het einde van 2016 waren die netwerken goed voor 90 procent van alle abonnementen wereldwijd. In West-Europa was 3G in 2016 het dominante mobiele netwerk met een aandeel van 50 procent. In 2022 wordt dat 4G met een aandeel van 90 procent.

Ericsson verwacht verder dat er in 2022 ruim een half miljard 5G-abonnementen zijn afgesloten. Het nieuwe mobiele netwerk zou dan 15 procent van de wereldbevolking dekken. In West-Europa is 5G in 2022 goed voor 5 procent van alle mobiele internetabonnementen. Volgens het huidige schema worden er in 2019 grote testen uitgevoerd met 5G en begint het uitgerollen er van.

Smartphones

In 2022 zullen mobiele netwerken bovendien flink in populariteit gestegen zijn, verwacht Ericsson. In dat jaar is 90 procent van alle internetabonnementen mobiel, aldus het rapport. Dat zou neerkomen op 8,3 miljard abonnementen. Het aantal unieke abonnees ligt dan op 6,2 miljard. Het totale mobiele dataverkeer vanaf smartphones is in dat jaar vernegenvoudigd, waarmee het 65 Exabytes (65 miljard gigabyte) per maand bereikt.

Tussen het eerste kwartaal van 2016 en de eerste drie maanden van 2017 steeg het dataverkeer ook al flink, namelijk met 70 procent. De voornaamste oorzaak hiervan is het groeiende aantal smartphone-abonnementen en de hoeveelheid data per abonnement. Volgens Ericsson groeit het dataverkeer ook doordat er meer video’s op mobiele apparaten gekeken worden.

Video

Naar verwachting groeit het mobiele videoverkeer tot 2022 jaarlijks met 50 procent. Tegen die tijd is het videoverkeer goed voor bijna driekwart van al het mobiele dataverkeer. Video’s worden volgens het rapport in toenemende mate toegevoegd aan sociale media en websites. Verder worden er op smartphones meer korte video’s bekeken, maar op tablets meer lange video’s.

Het gebruik van sociale netwerken groeit naar verwachting jaarlijks met 38 procent tijdens de aankomende zes jaar. Het relatieve aandeel van het dataverkeer daalt echter van 13 procent in 2016 naar 11 procent in 2022. De oorzaak daarvan is de sterke groei in video.