'Mogelijk tijdelijk verlof voor topman Uber'

De raad van bestuur zal ook overleggen over omvangrijke beleidsveranderingen binnen het bedrijf, zeggen ingewijden bij Uber tegen The Wall Street Journal.

De positie van Kalanick is onder druk komen te staan door onder meer beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie bij het bedrijf. Uber huurde een advocatenkantoor in om aanbevelingen te doen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Dat advocatenkantoor is van voormalig justitieminister Eric Holder.

Inperken

Naar verluidt gaat het bestuur nu praten over een mogelijk tijdelijk verlof voor Kalanick en over de mogelijkheid om zijn verantwoordelijkheden in te perken, met meer toezicht. Ook kunnen sommige managers worden ontslagen.

Vorige week werd nog bekend dat Uber twintig werknemers op zijn kantoren heeft ontslagen na klachten over seksuele intimidatie.

Ongeluk

Daarnaast heeft Kalanick te kampen met persoonlijke omstandigheden. De ouders van de Uber-CEO kregen eind mei een ongeluk met hun boot. Daarbij kwam de moeder van Kalanick om te leven en raakte zijn vader gewond. Sindsdien is Kalanick bij zijn vader in Los Angeles, en wordt ook de bestuursvergadering in die stad gehouden in plaats van in het hoofdkantoor in San Francisco.