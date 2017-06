'Uber ontslaat ruim twintig werknemers bij onderzoek naar bedrijfscultuur'

Bij een grote vergadering heeft het advocatenkantoor dat Uber onderzoekt tussentijds de stand opgemaakt, meldt Bloomberg op basis van anonieme ingewijden. Wie er zijn ontslagen is niet bekend, wel zouden er onder meer leden uit het managementteam weggestuurd zijn.

Het ingehuurde advocatenkantoor zou 215 klachten over de omgang binnen Uber hebben bekeken, en in 100 gevallen geen actie hebben ondernomen. In 57 gevallen wordt nog onderzoek gedaan, 31 medewerkers krijgen al begeleiding of training en zeven daarvan hebben een waarschuwing van het bedrijf gekregen.

Seksuele intimidatie

Het gaat onder meer om gevallen waarbij Uber-medewerkers zijn lastiggevallen, gediscrimineerd, seksueel geïntimideerd of met wraak van collega's te maken kregen.

Uber heeft twee onafhankelijke advocatenkantoren in de arm genomen nadat een voormalig vrouwelijk medewerker in februari een boekje opendeed over de seksuele intimidatie en discriminatie binnen het taxibedrijf.

Eind april werd dat onderzoek verlengd. Ook nam Uber bij de start van het onderzoek leiderschapscoach Frances Frei in de arm. Eerder op dinsdag werd bekend dat Frei bij Uber in dienst treedt.