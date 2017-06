Techgiganten scharen zich achter klimaatakkoord Parijs

Ook Microsoft, Twitter, Intel en Spotify doen mee.

Dit doen zij via de campagne We Are Still In. Daarmee werken de bedrijven samen met regelgevers uit Amerikaanse staten en steden om hun "krachten voor het eerst te bundelen om te verklaren dat wij klimaatacties om te voldoen aan het akkoord van Parijs blijven ondersteunen".

In het akkoord staan onder meer afspraken over het terugdringen van de CO2-uitstoot. De gemiddelde temperatuurstijging op aarde mag daardoor niet hoger uitkomen dan 2 graden Celcius.

"De aankondiging van Trumps regering ondermijnt een belangrijke pijler in het gevecht tegen klimaatverandering en beschadigt de mogelijkheid van de wereld om de meest gevaarlijke en duurste effecten van klimaatverandering te vermijden", aldus de coalitie in een brief op hun website.

Vertrek

De Amerikaanse president Trump maakte donderdag bekend dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het akkoord. Niet lang daarna spraken leiders van grote techbedrijven zich hier negatief over uit. Tesla-directeur Elon Musk besloot direct na de aankondiging uit de adviesraad van Trump te stappen.

We Are Still In wordt geleid door Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York, stellen bronnen tegenover Recode. Dinsdagavond zou meer over de campagne bekend worden.