Oculus-medeoprichter werkt aan technologie voor grenscontroles

Dat schrijft The New York Times. Het nieuwe bedrijf van Palmer Luckey gebruikt lidar-technologie om toezicht te houden op onder meer grensgebieden en militaire bases.

Lidar-technologie (Light Detection and Ranging) wordt momenteel vooral toegepast in zelfrijdende auto’s. Met deze radartechniek kan de omgeving worden gescand. Dit zou ook goed werken voor controle en toezicht. Het lidar-systeem van Luckey kan bijvoorbeeld onderscheid maken tussen vogels en mogelijke bedreigingen zoals drones.

De technologie kan volgens bronnen van de New York Times een alternatief zijn voor de muur die de Amerikaanse president Trump op de grens met Mexico wil bouwen. Een lidar-systeem kan aan telefoonpalen worden bevestigd, is goedkoper en zorgt voor minder obstakels voor landeigenaren.

Verdediging

Volgens Luckey is er weinig innovatie op het gebied van verdedigingstechnologie. "Er is een nieuw bedrijf nodig dat niet alleen belastingbetalers ontlast, maar dat ook superieure technologie levert om onze soldaten en burgers veilig te houden", schrijft de Oculus-medeoprichter in een e-mail.

Op dit moment wordt de startup door Palmer Luckey zelf bekostigd. De bekende investeerder en miljardair Peter Thiel zou plannen hebben om geld in de startup te steken.

Facebook

Palmer Luckey is de medeoprichter van Oculus, het bedrijf dat de VR-headset Oculus Rift ontwikkelde. Hij verkocht Oculus in 2014 voor twee miljard dollar aan Facebook. In maart van dit jaar werd bekend dat Luckey het bedrijf verliet.

Vorig najaar kwam hij negatief in het nieuws vanwege zijn betrokkenheid bij een politieke groepering die Donald Trump, toen nog presidentskandidaat, steunde. Deze groep verspreidde op het internet afbeeldingen waarop Hillary Clinton belachelijk werd gemaakt.