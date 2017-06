CEO's techbedrijven betreuren vertrek VS uit klimaatakkoord

De CEO's van grote Amerikaanse techbedrijven reageerden teleurgesteld op social media. Onder meer de bazen van Amazon, Google, Facebook, Apple en IBM lieten van zich horen.

De Amerikaanse president Trump maakte gisteren officieel bekend dat de VS zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarin staan onder meer afspraken voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarmee de gemiddelde temperatuurstijging op aarde niet hoger moet uitkomen dan 2 graden Celsius.

Google-CEO Sunder Pichai zegt op Twitter niet blij te zijn met de beslissing van Trump. "Google blijft hard werken aan een schonere en welvarende toekomst voor iedereen."

Facebooks Mark Zuckerberg schrijft in een post dat de beslissing van Trump slecht is 'voor het milieu, de economie' en dat het 'de levens van onze kinderen in gevaar brengt'. Ook Apple-baas Tim Cook laat weten het oneens te zijn: "Het is slecht voor de planeet. Apple blijft strijden tegen klimaatverandering."

Musk stapt op

Techbedrijven stuurden voor de bekendmaking van Trump nog een laatste open brief om de president van gedachten te doen veranderen, maar zonder succes. Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX, heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de adviesraad van Trump. Het verlaten van het klimaatakkoord is 'niet goed voor Amerika en de wereld', tweette hij. "Klimaatverandering is echt."