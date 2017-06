Delftse onderzoekers werken aan onafluisterbaar internet

Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van quantumverbindingen, meldt de Volkskrant. Bij die techniek verkeren de quantumdeeltjes of -golven tegelijkertijd in verschillende toestanden. Dit is echter alleen zo als er niemand naar kijkt. Wordt er een meting gedaan, dan wordt één van die toestanden werkelijkheid en is de zogenaamde quantumvaagheid verdwenen.

Is de communicatie op die vaagheid gebouwd, dan wordt de boodschap verstoord als er een meting gedaan wordt. Een eventuele spion heeft daardoor niets meer aan de informatie. De ontvanger weet dan bovendien dat er gerommeld is met de informatie tijdens zijn reis vanaf de zender.

Tot nu toe was het niet mogelijk om hier gebruik van te maken, omdat de verbinding niet sterk genoeg zou zijn om de informatie van de zender naar de ontvanger te krijgen. Quantumprofessor Ronald Hanson van de TU Delft heeft echter een procedure gevonden waarmee de verbinding wel op sterkte wordt gehouden, ongeacht hoe groot de afstand tussen de zender en ontvanger is.

Diamanten

Bij een gewone glasvezelkabel wordt het signaal af en toe gemeten, versterkt en doorgegeven. Bij quantumsystemen kan dit niet, tenzij de informatie bij het versterken niet echt wordt afgelezen, ontdekte het team van Hanson. Wat er wel gebeurt, is dat de zogenaamde quantumbits ongezien worden gekopieerd en worden opgeslagen in een diamantrooster. Het rooster krijgt op die manier een steeds betere verbinding met de andere diamanten in het netwerk. Signalen die zwak zijn, worden er uit gefilterd. "Een beetje zoals whisky wordt gedistilleerd uit lager-alcoholische basisingrediënten", aldus Hanson op de website van de TU Delft.

De nieuwe techniek werd in Delft al uitgeprobeerd over afstanden van een paar meters. Volgens Hanson is het echter goed mogelijk om op te schalen.

Het kabinet trok in mei bijna 19 miljoen uit voor een groter onderzoeksprogramma waar het werk aan onbreekbare quantumverbindingen onder valt. De bedoeling is dat er binnen vijf jaar een experimenteel quantuminternet is tussen Delft, Den Haag, Leiden en Amsterdam. Dat zou het eerste quantuminternet ter wereld zijn.