'Sociale media verwijderen haatberichten sneller na druk uit EU'

Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie dat Reuters heeft ingezien.

Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft tekenden vorig jaar vrijwillig een gedragscode waarin zij beloofden om binnen 24 uur te reageren op meldingen van racistische of andere haatzaaiende berichten en video's.

Inmiddels reageert Facebook in 58 procent van de gevallen binnen een etmaal op zulke meldingen, waar dat in december nog 50 procent was, zo stelt de Europese Commissie in het onderzoek. Bij Twitter ging het reactiepercentage omhoog van 23,5 naar 39 procent.

YouTube had juist meer moeite met het beoordelen van meldingen, zo blijkt uit het onderzoek. Er werd nog in 42,6 procent van de gevallen binnen 24 uur naar een melding gekeken, waar dat in december 60,8 procent was.

Als wordt gekeken naar het aantal verwijderde berichten, is bij alle bedrijven een stijging te zien. Na 59,2 procent van de meldingen wordt content verwijderd, terwijl dat in december nog 28,2 procent was.

Maatregelen

Eurocommissaris Vera Jourova (Justitie) is enthousiast: "IT-bedrijven hebben allemaal hun snelheid en reacties op meldingen van duidelijk illegale haatzaaiing verbeterd", zei ze volgens Reuters tijdens een vergadering van een werkgroep die racisme en intolerantie wil aanpakken.

Europese ministers werden het deze maand al eens over plannen om sociale media te dwingen om sneller op te treden tegen haatberichten. Nederland is overigens geen voorstander van de maatregel.

Duitsland wil verder gaan dan de Europese regels. Het land is van plan om boetes tot 50 miljoen euro op te leggen aan bedrijven die haatzaaiende berichten niet tijdig verwijderen.