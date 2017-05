Behouden netneutraliteit 'lage prioriteit' voor Netflix

Dat zei Hastings woensdag op de Code Conference in Californië.

Netflix maakte zich de afgelopen jaren hard voor het behoud van netneutraliteit. Inmiddels is het bedrijf een stuk minder uitgesproken, hoewel de Amerikaanse communicatiewaakhond FCC eerder deze maand instemde voor minder strenge regels.

"Het is voor ons steeds minder boeiend omdat we groot genoeg zijn om de deals te sluiten die we willen", zegt Hastings, die netneutraliteit wel enorm belangrijk noemt. Volgens hem kunnen kleinere spelers er onder lijden als het verdwijnt. Hastings zegt tegen de huidige regels te zijn, maar noemt het 'op dit moment niet de belangrijkste strijd van Netflix'.

De FCC stemde deze maand voor het afschaffen van de zogenaamde Title II. Volgens die regels mogen breedbandproviders de toegang tot legale content, apps en diensten niet blokkeren. Ook mogen ze de internetkwaliteit niet aanpassen en mogen ze diensten en websites geen voorrang geven in ruil voor geld.

Bioscoop

De Netflix-baas ging ook in op het zo snel mogelijk kunnen streamen van bioscoopfilms. Volgens Hastings is het 'onvermijdelijk' dat het huidige systeem verdwijnt, waarbij films eerst exclusief in de bioscoop verschijnen voordat ze op dvd en later op streamingdiensten komen te staan.

Als films tegelijk in de bioscoop en op Netflix verschijnen, gaan mensen nog steeds naar de bioscoop, denkt Hastings. Hij vergelijkt het met 'uit eten gaan terwijl je zelf ook kunt koken'.