Uber ontslaat van diefstal beschuldigd hoofd zelfrijdende auto's

Het onmiddellijke ontslag van Levandowski is het directe gevolg van zijn betrokkenheid bij de rechtszaak tussen Uber en Google-zusterbedrijf Waymo, meldt The New York Times. Levandowski weigert te getuigen in de zaak.

Levandowski nam een maand geleden al een stap terug, nadat hij het onderwerp van de rechtszaak tussen Uber en Waymo was geworden. De zaak draait om zogenoemde Lidar-technologie die door Uber wordt gebruikt, maar door Waymo ontwikkeld zou zijn.

Gestolen

Voordat Levandowski in 2016 bij Uber aan de slag ging, werkte hij voor Waymo, een ontwikkelaar van zelfrijdende auto's die is voortgekomen uit Google. Daar zou hij 14.000 vertrouwelijke technische documenten hebben gestolen, die de basis vormen voor de zelfrijdende auto die Uber ontwikkelt.

Uber ontkent in de rechtszaak steeds dat er sprake van diefstal is. Waymo zegt op basis van een oud-collega van Levandowski echter dat hij tijdens zijn werkzaamheid bij Waymo al van plan was om de technologie te stelen.

Waymo wil de volledige ontwikkeling van Uber's zelfrijdende auto met de rechtszaak stilleggen. Enkele dagen geleden werd bekend dat Sherif Marakby, die tot april leiding gaf aan de afdeling zelfrijdende auto's van Uber, terugkeert naar zijn eerdere werkgever Ford. Uber zag de afgelopen maanden tal van hooggeplaatste medewerkers vertrekken na verschillende schandalen.

