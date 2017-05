Facebook hekelt Duits wetsvoorstel tegen online haatberichten

Heiko Maas, de Duitse minister van Justitie, introduceerde dat wetsvoorstel in maart. Hij wil boetes tot 50 miljoen euro kunnen uitdelen als sociale media illegale haatberichten niet tijdig verwijderen.

In een verklaring aan Engadget zegt Facebook de bezorgdheid over het aanzetten tot haat en het delen van nepnieuws te delen, maar het voorstel "niet geschikt" te vinden om deze problemen aan te pakken.

"Het wetsvoorstel biedt een stimulans om content te verwijderen die niet duidelijk illegaal is, als sociale netwerken bedreigd worden met zulke hoge boetes", stelt een woordvoerder van Facebook. "Het zou ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor complexe juridische beslissingen van publieke autoriteiten naar particuliere bedrijven wordt overgedragen."

Facebook zegt te willen samenwerken met overheden en andere organisaties om haatberichten zonder wetswijzigingen aan te pakken.

Verwijderbeleid

Uit documenten die de Britse krant The Guardian in de afgelopen anderhalve week heeft gepubliceerd, blijkt dat Facebook een zeer specifiek verwijderbeleid hanteert voor onder meer beledigingen, wraakporno en zelfverminking,

Het sociale netwerk blijkt beelden van zelfverminking, dierenmishandeling en kinderpesterijen in veel gevallen toe te staan. Berichten waarin de Holocaust wordt ontkend, blijven ook in sommige landen die een wettelijk verbod op zulke uitlatingen hebben online staan.

De Duitse overheid heeft sinds vorig jaar regelmatig kritiek geuit op Facebook, onder meer vanwege extremistische uitingen en nepnieuws op het sociale medium.

Ook in andere landen is steeds meer kritiek op het verwijderbeleid van Facebook. In de afgelopen maanden had het techbedrijf meermaals te maken met moorden die werden uitgezonden via livestreams op Facebook. De video's bleven vervolgens urenlang online staan. Facebook zei vervolgens drieduizend nieuwe medewerkers te willen aannemen om de inhoud van video's te monitoren.