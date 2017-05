Techbedrijven uiten zorgen over voorgestelde toiletwet in Texas

De CEO's stuurden een gezamenlijke brief daar gouverneur Greg Abbott. Daarin spreken zij hun onvrede uit tegen discriminerende passages binnen de wet.

"Discriminatie is fout en heeft geen plek in Texas of waar dan ook in ons land", aldus de brief. De CEO’s pleiten daarnaast voor diversiteit en het betrekken van anderen.

De nieuwe wet zou transgenders verplichten om het toilet te bezoeken van het gender op hun geboortebewijs.

Aanklacht

Eerder besloot de Amerikaanse regering dat transgenders het toilet mochten gebruiken van het gender waar zij zich mee identificeren.

Elf Amerikaanse staten stapten in mei 2016 naar de rechter wegens de verzonden brief. Zij vonden dat hun scholen werden gebruikt voor experimenten. De nieuwe wet moet toiletgebruik wederom inperken.

Een vergelijkbare wet is ingevoerd in North Carolina.