Nederlandse politie werkt mee aan onderzoek WannaCry-aanval

Het gaat om rechercheurs uit het Team High Tech Crime van de politie, meldt EenVandaag donderdag. Gert Ras, die aan het hoofd staat van de speciale unit, vertelt: "Deze aanval met WannaCry laat zien dat ransomware onze hele maatschappij kan ontwrichten. We proberen de daders op te sporen."

Dinsdag werd al bekend dat er bewijzen zijn gevonden dat de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus Group achter de aanval zit. Maar er wordt ook onderzocht of er een ander land achter de aanval kan zitten.

"In de malware van Wannacry zat een kill switch waarmee de aanval kon worden beeindigd", vertelt Ras. "Dat is heel bijzonder, want dat hebben we nog niet eerder gezien. Het is ook niet logisch als je deze gijzelsoftware crimineel wil gebruiken. Dus dat roept de vraag op of er niet mogelijk toch een statelijke actor achter zit, in plaats van criminelen. Een land als Noord-Korea of een ander land."

