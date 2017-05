Nieuwe ransomware-aanval in Oekraïne

XData blijkt nog veel besmettelijker dan WannaCry, zegt een beveiligingsonderzoeker van het MalwareHunterTeam tegenover Wired. Volgens de onderzoeker heeft de ransomware al voor drie keer zoveel infecties gezorgd dan WannaCry in totaal behaalde in het land. Tot nu toe zijn er ongeveer honderd infecties geregistreerd, tegenover in totaal dertig infecties bij de WannaCry-aanval in heel Oekraïne.

Mocht de malware zich verder verspreiden, dan zouden de gevolgen groter kunnen zijn dan bij WannaCry."Als het zich zo snel verspreid in Oekraïne, is het niet onwaarschijnlijk dat het zich ook buiten het land gaat verspreiden", stelt de Duitse beveiligingsonderzoeker Matthias Merkel.

Volgens beveiligingsbureau Symantec zijn er ook een aantal meldingen uit Rusland gekomen over de aanval.

XData

Deze vorm van ransomware versleuteld net als WannaCry data op computers. Pas als er een bepaald bedrag is betaald, worden de bestanden weer ontsleuteld. Opvallend genoeg vraagt Data niet om een specifiek bedrag. Het MalwareHunterTeam denkt dat het bedrag per slachtoffer bepaald wordt. Een individu zou bijvoorbeeld minder moeten betalen dan een bedrijf.

Hoe XData apparaten precies infecteert en hoe het zich verspreidt, wordt nog onderzocht door experts. Wel is inmiddels duidelijk dat het niet mogelijk is om de bestanden na een infectie zonder te betalen weer te ontsleutelen met speciale software, wat bij WannaCry wel soms wel het geval is.

Ook verspreidt de malware zich waarschijnlijk niet via spam. "Er zijn te veel slachtoffers in een te korte tijd", stelt het MalwareHunterTeam tegenover Gizmodo. Zelfs al worden er extra hulpmiddelen ingeschakeld, krijg je "niet zo’n groot aantal slachtoffers met spam".

Onder de slachtoffers zitten nu een fabriek in Oekraïne en een bedrijf waar de boekhoudafdeling getroffen is. De ransomware heeft onder meer systemen die draaien op Windows Server 2008, Windows 7 en Windows 10 geïnfecteerd. "Maar waarschijnlijk zijn er meer besturingssystemen kwetsbaar."