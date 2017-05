LAKS tweede Nederlandse slachtoffer ransomware WannaCry

"We zijn getroffen door dezelfde cyberaanval als die vorige week de ziekenhuizen in Groot-Brittannië heeft getroffen", meldt een LAKS-woordvoerder. De storing was aan het eind van vrijdagochtend verholpen.

Donderdag was de site examenklacht.nl sinds 16.00 uur niet meer te bereiken. Op die site kunnen examenscholieren klagen over onder meer de inhoud en lengte van eindexamens. De eindexamens voor het middelbaar onderwijs worden sinds 10 mei afgenomen.

De WannaCry-ransomware dook vorige week vrijdag voor het eerst op. De malware 'gijzelt' computers of bestanden door die te versleutelen en vervolgens om losgeld te vragen.

Tweede slachtoffer

Voor zover bekend was de inmiddels opgeloste storing in de parkeergarages van Q Park tot nu toe de enige grote WannaCry-besmetting in Nederland. De examensite van LAKS werd getroffen omdat de server van zijn systeembeheerder werd getroffen door de ransomware.

Het LAKS zegt dat geen losgeld betaald om weer bij de eigen computerbestanden te kunnen en is dat ook niet van plan. "We hebben gelukkig een back-up van alle klachten over de schoolexamens van dit jaar. Die zijn vanochtend op een andere server gezet."

Door de storing zijn er nog maar weinig klachten binnengekomen over de examens van donderdag. "Vooral rond het vwo-examen scheikunde verwachten we er veel. Dat was nog aan de gang toen we werden getroffen door de aanval."

