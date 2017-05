FCC stemt voor versoepelen netneutraliteit

De FCC stemde voor het afschaffen van het zogenaamde Title II, schrijft The Verge. Volgens die regels mogen breedbandproviders de toegang tot legale content, apps en diensten niet blokkeren. Daarnaast mogen ze het internetverkeer niet aanpassen in kwaliteit en mogen ze diensten, apps en websites geen voorrang geven in ruil voor geld.

De regels zorgen er volgens de FCC en zijn voorzitter Ajit Pai voor dat er minder wordt geïnvesteerd in breedbandinternet.

Reacties publiek

De stemming van vandaag is een eerste stap tegen het ongedaan maken van Title II, dat in 2015 werd ingesteld onder president Obama. Eerst komt er echter een periode waarin het publiek mag reageren op het voorstel. Hier heeft de Amerikaanse bevolking negentig dagen voor, zei FCC-voorzitter Ajit Pai.

Daarna komt er een afgerond voorstel, waar de reacties van de bevolking in theorie in verwerkt zitten. Ook daar moet weer over gestemd worden, voordat het een echte regelgeving wordt.