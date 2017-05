Twitter toont gebruikers welke gegevens adverteerders hebben

Dat maakt Twitter bekend via een blogpost.

In de instellingen van Twitter is bijvoorbeeld de lijst te zien met door het sociale netwerk gesignaleerde interesses waarover vervolgens advertenties worden getoond. Deze zijn gebaseerd op het profiel van gebruikers, maar ook op hun activiteiten op Twitter. Incorrecte of ongepaste interesses zijn handmatig uit de lijst te verwijderen.

Ook maakt Twitter het mogelijk om een lijst op te vragen met daarin alle adverteerders die een gebruiker in hun doelgroep hebben opgenomen en dus reclames willen laten zien.

Daarnaast zijn verschillende manieren om dergelijke op de gebruiker toegespitste advertenties uit te zetten. In de privacyinstellingen van Twitter is een extra optie toegevoegd genaamd 'Personalisation and Data'. Daarmee kunnen gebruikers bepalen of zij reclames willen zien op basis van hun veronderstelde interesses, of gebaseerd op de apps die zij op hun telefoon hebben geïnstalleerd.