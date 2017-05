Facebook betaalt adverteerders terug om videobug

Dat meldt Facebook in een blogpost.

Bij sommige video-advertenties betalen reclamemakers iedere keer als een kijker op een bijbehorende weblink drukt. Door de bug werd het openen van de videospeler echter gezien als het aanklikken van een link. Adverteerders betaalden hierdoor teveel.

Volgens het techbedrijf had de mobiele website van Facebook last van de bug. 0,04 procent van alle afgespeelde videoreclames zou hierdoor zijn getroffen. Het is onduidelijk hoeveel video’s dat exact zijn.

Facebook bood in september 2016 zijn excuses aan voor een bug waardoor het bereik van een video hoger kwam te liggen dan werkelijk het geval was. In november bleek het bedrijf meer fouten te maken bij het berekenen van videobereik.