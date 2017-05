Aantal slachtoffers ransomware WannaCry loopt op tot 200.000

Dat zegt Europol-directeur Rob Wainwright zondag tegen Britse zender ITV, meldt Reuters. Wainwright vreest voor een nieuwe golf aanvallen op maandag, als de meeste mensen weer aan het werk gaan en hun computers aanzetten.

De Europol-directeur noemt de aanval uniek, omdat de besmetting van de ransomware automatisch gaat en zich daarom razendsnel verspreidt.

"De reikwijdte is wereldwijs ongeëvenaard", aldus Wainwright. "De laatste telling gaat tot over de 200.000 slachtoffers in minstens 150 landen, veel daarvan zijn bedrijven waaronder grote corporaties. We hebben te maken met een escalerende dreiging."

WannaCry

De ransomware WannaCry dook vrijdag 12 mei in de loop van de dag op, en wist toen in korte tijd tienduizenden computers in bijna honderd landen te besmetten. De ransomware versleutelt bestanden op besmette computers en eist daarna losgeld om die bestanden weer vrij te geven.

In het Verenigd Koninkrijk werden tientallen computers getroffen door de ransomware, in Spanje werd onder meer het telecombedrijf Telefonica slachtoffer.

In Nederland is de schade vooralsnog beperkt. Voor zover bekend werd alleen parkeerbedrijf Q-Park getroffen door de aanval. Daardoor konden mensen bij verschillende parkeergarages van de aanbieder niet betalen.

De ransomware maakt misbruik van een lek in Windows dat in maart door Microsoft is gedicht met update MS17-010 voor onder meer Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10. Met oog op de ernst van de aanval kwam Microsoft ook met updates voor Windows XP en Windows 8, systemen die eigenlijk niet meer door het bedrijf ondersteund worden.