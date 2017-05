Parkeerbedrijf Q-Park kampt nog steeds met ransomware-aanval

Mensen konden door de storing bij onder andere parkeergarages in Rotterdam, Gouda, Veenendaal, Hoofddorp en Ede niet betalen. Ook de website van Q-park lag zaterdag plat.

Zondag zijn er nog storingen bij geldautomaten van elf van de 262 parkeergarages die Q-Park in Nederland heeft. ''We zijn hard aan het werk om de problemen op te lossen, maar het kost veel tijd om de computers schoon te maken en de software te vervangen'', zegt directeur Mark van Haasteren zondag.

Volgens Van Haasteren kunnen klanten de parkeergarages wel gewoon binnenrijden, ook als het een vestiging is waar de geldautomaat niet werkt. ''Mensen kunnen die naar buiten willen rijden, kunnen dat via de intercom laten weten. Dan wordt er gezorgd dat ze de parkeergarages kunnen verlaten. Ook zijn er medewerkers van Q-Park in de getroffen parkeergarages.''

Eerste Nederlandse slachtoffer

Nog niet eerder was een Nederlands bedrijf slachtoffer van de kwaadaardige software die computers platlegt door bestanden op de harde schijf te versleutelen en zo onbruikbaar te maken.

De WannaCry-ransomware infecteerde vrijdag computersystemen in tientallen landen, met name in het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Spanje. De malafide software versleutelde een groot deel van de bestanden op deze computers en vroeg gebruikers vervolgens om losgeld om deze weer ontsleuteld te krijgen.

Een melding hiervan verscheen zaterdag ook op de schermen van parkeerautomaten van Q-Park.