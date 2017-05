Het melden van zaken of het hebben van contact met de politie via de website politie.nl was in de nacht van vrijdag op zaterdag niet mogelijk. De instatantie had uit voorzorg de beveiliging op de website opgevoerd, na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over de wereldwijde ransomware-aanvallen. De preventieve maatregelen zijn inmiddels opgeheven.