Windows 10 telt half miljard gebruikers

Dat maakte ceo Satya Nadella woensdag bekend op de Microsoft Build ontwikkelaarsconferenctie.

Inmiddels zijn er 100 miljoen actieve gebruikers voor Office 365. Microsofts virtuele assistent Cortana wordt elke maand door ruim 140 miljoen mensen gebruikt. Het is onbekend hoeveel van de interactie met stembediening gaat en hoeveel via getypte commando's.

Cortana

Microsoft stelt zijn spraakassistent Cortana open voor ontwikkelaars, om apps en diensten te integreren. Deze integraties noemt het bedrijf 'skills'. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld pizza bestellen via Domino’s. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het opvragen van het weerbericht of het draaien van muziek via apps van derden.

De skills werken met alle apparaten die Cortana ondersteunen. Dat zijn niet alleen Windows-besturingssystemen, maar ook iOS, Android en slimme speakers. Afgelopen week presenteerde het Amerikaanse bedrijf Harman Kardon een speaker met daarin Cortana, genaamd Invoke. Dit apparaat werd tijdens de presentatie van Microsoft gebruikt.

Productiviteit

Ook productiviteit-apps van Microsoft worden opengesteld. Ontwikkelaars kunnen voortaan bijvoorbeeld zelf extensies en bots maken voor de zakelijke chatdienst Microsoft Teams.

Presentatie-app PowerPoint krijgt een plugin die presentaties live vertaalt en ondertitelt. Deze PowerPoint Presentation Translator weet raad met tien talen, waaronder Engels, Duits, Italiaans en Chinees. De Nederlandse taal wordt nog niet ondersteund. De techniek is in een vroeg stadium en werkt voorlopig alleen op Windows.

Ontwikkelaars

Tijdens de presentatie stond Microsoft lang stil bij functies en diensten voor ontwikkelaars en zakelijke gebruikers.

Microsoft presenteerde een mobiele app van Azure, het open platform voor cloudcomputing waarmee internetdiensten aangeboden worden. De app is direct beschikbaar voor iOS en Android. Via de app krijgen ontwikkelaars onder meer direct toegang tot Bash, het opdrachtregelprogramma waarmee gebruikers code kunnen schrijven en uitvoeren.

Daarnaast bracht Microsoft Visual Studio uit voor de Mac. De ontwikkelomgeving was al sinds eind vorig jaar in bèta voor macOS, nu is de definitieve versie beschikbaar. Het programma stelt ontwikkelaars in staat om apps voor onder meer iOS, tvOS, Mac en Android te ontwikkelen. Ondersteuning voor Apples programmeertaal Swift ontbreekt.

Windows 10

De Microsoft Build-conferentie vindt ook donderdag en vrijdag nog plaats. Donderdag zal het bedrijf meer uit de doeken doen over een update voor Windows 10. Naar verwachting komen dan ook mixed reality-toepassingen met de HoloLens aan bod.