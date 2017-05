Duitsland waarschuwt Rusland over hacken

Maassen waarschuwde Rusland daarnaast om de "grote hoeveelheid gestolen data" niet te gebruiken tijdens de verkiezingen in september, schrijft Reuters.

"We zien dit als een campagne die vanuit Rusland wordt aangestuurd. De Russische inlichtingendiensten proberen informatie te verzamelen die gebruikt kan worden voor nepnieuws of voor het beïnvloeden van burgers", aldus Maassen. "Of ze dat wel of niet doen is een politiek besluit, waarvan ik vermoed dat die in het Kremlin gemaakt wordt."

Bondsdag-aanval

De bewuste aanval werd in mei 2015 uitgevoerd. Toen werd er data gestolen van de Bondsdag. Beveiligingsexperts legden de verantwoordelijkheid neer bij een Russische hackersgroep genaamd APT28. Inmiddels zeggen een aantal experts dat de groep onderdeel is van de Russische militaire inlichtingendiensten. Het Kremlin ontkent op enige manier betrokken te zijn geweest bij de aanval.

Volgens de directeur van de BfV zijn er na die tijd meerdere aanvallen geweest. Deze waren gericht op wetgevers, de politieke partij CDU, waar bondskanselier Angela Merkel lid van is, en diverse andere instituten. Het is echter niet duidelijk of hier ook data bij gestolen is.

Maassen zei verder dat Duitsland diverse maatregelen neemt tegen de dreiging van hackers. Zo wordt de nationale digitale veiligheid aangescherpt en wordt er gekeken of het legaal is om terug te hacken.