Facebook laat de laatste gesprekken zien in zoekresultaten

Facebook wil gebruikers op die manier blootstellen aan meningen die buiten de sociale cirkel geuit worden, meldt TechCrunch.

De dienst verschijnt als een aparte sectie in de zoekresultaten, net als de pagina’s en foto’s die voldoen aan een zoekopdracht. Naast de berichten staat er ook een teller die bijhoudt hoeveel mensen er nu over een onderwerp praten.

Diverse talen

De resultaten in "Laatste gesprekken" verschijnen zowel in het Nederlands als in diverse andere talen. De berichten komen dan ook vanuit de gehele wereld. De feature verschijnt niet bij alle zoekresultaten, maar alleen bij degene waar tijdens het zoeken veel over gesproken wordt op het sociale medium.

​

De dienst wordt nu in de Verenigde Staten uitgerold. Of dit ook in Nederland gebeurt, is niet bekend. Facebook was niet bereikbaar voor een reactie.