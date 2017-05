Slowaakse online drugs- en wapenhandelaar gearresteerd

Dat heeft Europol op donderdag bekendgemaakt. De gearresteerde man had zeshonderd kogels en 57 cannabisplanten in zijn bezit. Ook had hij Bitcoins ter waarde van 203.000 euro.

Bij de arrestatie is de server van de handelaar in beslag genomen. Op de server stond een online marktplaats voor drugs, waarop 10 kilo aan wiet is verhandeld.

Het onderzoek naar de handelaar werd uitgevoerd door de Slowaakse politie. Europol bood daarbij extra advies door bijvoorbeeld analyses te leveren.

Bij een inval tijdens het onderzoek zou Europol een tweede verdachte op het spoor zijn gekomen, die mogelijk de aangetroffen wapens leverde aan de gearresteerde man.