Aantal nieuwe glasvezelverbindingen in Nederland daalt wederom

Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Stratix in handen van de NOS.

In de periode tussen september 2016 en maart 2017 werden er bij bedrijven en huishoudens in totaal 48.000 glasvezelverbindingen aangelegd. Een half jaar daarvoor waren dit er nog 58.000. Glasvezel zorgt voor veel sneller internet dan via de huidige kabelnetwerken.

Het aantal nieuwe glasvezelverbindingen per jaar nam volgens de data van Stratix toe van 2010 tot en met 2013, maar sindsdien is het aantal nieuwe connecties gedaald.

Strategie KPN

In 2014 nam KPN Reggefiber, de grootste glasvezelbouwer van Nederland, over. Waar Reggefiber destijds nog 200.000 mensen in een half jaar aansloot op glasvezel waren dat in het afgelopen halfjaar slechts 27.000 mensen. Volgens de NOS richt KPN zich nu vooral op het verbeteren van het huidige ADSL-netwerk.

Binnen deze strategie, die ook concurrent Ziggo hanteert, wordt een deel van het netwerk wel vervangen door glasvezel. Het laatste deel richting huizen wordt echter niet vervangen. Dit zorgt wel voor een snelheidsverhoging, maar glasvezel tot aan de deur leggen zou voor nog hogere snelheden kunnen zorgen.

Goedkoper

KPN en Ziggo zouden voor deze methode kiezen omdat het verbeteren van het huidige netwerk een stuk goedkoper is dan alles vervangen door glasvezel.

Ongeveer 2,7 miljoen Nederlandse huishoudens zouden inmiddels zijn verbonden met het glasvezelnetwerk. Houdt het huidige tempo aan, dan zal het volgens de onderzoekers rond de vijftig jaren duren totdat iedereen op het snellere glasvezelnetwerk zit.